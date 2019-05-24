«Спасибі товаришам з Москви»: бойовики підтвердили поставки зброї з Росії

Член НВФ, комбат батальйону НВФ «Привид» Олексій Марков підтвердив постачання російської зброї підрозділам НВФ «ЛДНР». Про це повідомив у своєму відеоблозі український журналіст і блогер Денис Казанський.

За словами Казанського, Марков, в одному з інтерв’ю зазначив, що зброю та запчастини на територіях ОРДЛО взяти ніде, і подякував «товаришів з Москви», без яких воювати було б неможливо. Блогер додав:

«На шостому році „громадянської війни“ в „Л/ДНР“ нарешті визнали, що зброю їм брати ніде. І все це — справа рук заступників з Росії».