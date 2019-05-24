Гройсман планує балотуватися до Верховної Ради з власною партією

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не планує об’єднання єднуватися з іншими партіями для участі в парламентських виборах. Про це він сказав в ефірі каналу «Україна» 24 травня.

«Потрібно мати проактивну позицію. Тім більше, що й досвід, і розуміння того, що потрібно робити, в мене є. Треба додати реактивної сили. Я розумію, що це повністю пов’язаність язано з тим, наскільки ти присутній в українському парламенті», – пояснивши Гройсман свій намір брати участь у парламентських виборах. За його словами, він планує створити власну політичну силу, а не об’єднання єднуватися з вже наявними.

«Я хочу створити політичну силу, без об’єднань. Я її очолю. Хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політична сила буде називатися «Українська стратегія».

Наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни», – заявивши він.