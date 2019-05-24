Мосийчук обьяснил свой уход от Ляшка

Народный депутат Игорь Мосийчук подтвердил данные о том, что он вышел из партии Олега Ляшко. По его словам, причиной выхода стали идеологические разногласия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

“Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю”, – написал Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Также он поблагодарил Ляшко за сотрудничество и заявил, что не имеет “ни оснований, ни желания для любой вражды или противостояния” с бывшими коллегами по партии.

По словам нардепа, несмотря на состояние здоровья, не оставит общественную и журналистскую деятельность. “Надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь с дальнейшими действиями. Как только приму конкретное решение – сообщу общественности и СМИ”, – сказал Мосийчук.

Источник: Страна.ua

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