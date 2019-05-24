«Лавров запропонував випити горілки»: Клімкін розповів про несподіваному повороті під час переговорів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який йде у відставку, розповів, що глава російського МЗС Сергій Лавров на переговорах у Мінську в 2015 році пропонував випити горілки перед початком засідання.

Спогадами про важкої зустрічі, яка тривала 18,5 годин, поділився він в ефірі телеканалу «СТБ».



Так, за словами Клімкіна, Лавров покликав його, а також колег з Франції та Німеччини в окрему кімнату, замовив пляшку горілки «Біловезька» і запропонував почати переговори з випивки.

«На мене так дивиться Лоран Фабіус, французький міністр і каже: можна пити? Я кажу, ну якось так, ну наллємо, оскільки зараз переговори… Німецький міністр Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зараз федеральний президент, теж на мене дивиться з іншого кута: можна пити? Я киваю йому, ну там, відповідно. Але Лавров всім своїм виглядом показував, що «Я тут головний». Ми його почали пресувати відразу втрьох – ось ідіть до Путіна», – розповів Він.