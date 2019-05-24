Окупанти тренуються стріляти з ПТРК, мішенню обирають будинки цивільних

Менш як три кілометри відкритої місцевості розділяють прифронтову Миколаївку від позицій окупантів.

Останніми днями бойовики гатять протитанковими керованими ракетами по будинках цивільних. Армійці припускають, що таким чином ворог проводити тренувальні стрільби. Про це пише 5 канал.

“Часто чути по звуку, що відпрацьовують вони в себе на території – якби вогонь з мінометів, звуки сюди доходять, якби чути це все, але в нашу сторону поки що не прилітало після їхніх навчань”, – каже боєць із позивним “Француз”. З ракетного комплексу минулої доби терористи влучили у присадибну ділянку Ірини. Жінка демонструє уламки ракети. “Я спочатку подумала, що це був постріл, тобто, він був настільки глухій, настільки тихий, воно або не розірвалося десь упало або вісь у землю десь увійшло”, – розповідає жінка. Це вже вдруге за тиждень, коли бойовики випускають протитанкові ракети по Миколаївці.

Після першого обстрілу ворог несподівано вступивши у бій біля сусіднього села. “Зав’язався тоді у нас непоганий такий бій, десь годину він тривав. Були і міномети, і все було. І зі стрілецької зброї, в основному, працювали. Було не зрозуміло, тобто ми тільки начебто поїли, все нормально, десь там далеко біля села прилетів ВОГ. І потім зав’язалася вже бій”, – пригадує як почався бій боєць “Полтава”. Останні декілька днів бійці помітили, що ворог зачаївся. Припускають, готується до чергових провокацій. “День, коли спостерігаєш, дивишся – все тихо, нічого не видно. На тій стороні все тихо, спокійно. Тільки трохи стемніє, там видно якісь пересування – десь там машина поїхала, десь фарі видно, десь безпілотник летить з того боку”, – розповідає військовослужбовець про поведінку окупантів. “Спостерігається постійно рух машин, якби щось привозять.

Постійно вони копаються – вони не просто так там окопуються і зариваються”, – переконані бійці. Провокацій чекали одразу після захоплення бойовиками кілька днів тому вісьмох українських військовослужбовців. Методи російських спецслужб, які ті застосовують до українських військовополонених, випробував на собі кіборг на позивний “Рахман”.

“Я знаю, що практикують. Приїжджають або батька там, наприклад, або дружина – тобто, приїжджайте, забирайте чоловіка, сина. І вони залишаються щось типу заручника. І вісь я думаю, якщо буде моя дружина або батька сидіти десь поруч, та я потім скажу все, що завгодно, що я Кеннеді вбивши”, – пояснює тактику ворога “Рахман”.

Сам “Рахман” був у полоні чотири місяці, потім його обміняли на майора російських спецслужб.