У Києві директор і інженер КП привласнили понад 6 млн грн, виділених на реконструкцію дитячого садка

У Києві директор і інженер комунального підприємства привласнили понад 6 млн грн. Ці кошти були виділені з бюджету на реконструкцію дитячого садка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

На реконструкцію дошкільної установи з бюджету виділили 9 млн грн. Згодом після виконання деяких робіт правоохоронці встановили, що вартість робіт і обсяг їх виконання були значно різними. Такий висновок вони зробили на підставі актів про виконання. При цьому було встановлено, що працівники КП виконали роботи лише на 3 млн грн, а 6 млн грн десь зникли.

Поліція встановила, що велику суму грошей вирішили привласнити директор підприємства і інженер технічного нагляду. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб», вирішується питання про обрання запобіжного заходу.