Чиновник Порошенка закупив у компанії Васадзе Mercedes: ціни вражають

Державна організація «Автобаза Державного управління справами» за результатами тендеру замовила у «Автомобільного Дому Україна Мерседес Бенц» два легкових автомобіля Mercedes-Benz загальною вартістю 10,02 млн грн. Про це йдеться в системі «Прозорро».

Так, як стало відомо, вартість автомобілів — 4,47 млн грн. Перший буде мати ообивку салону з ексклюзивною чорної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира тощо. Другий — варто 5,55 млн грн. Він теж буде мати оббивку салону з ексклюзивної чорної шкіри, а крім цього задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики, ТВ-тюнер.

Повідомляється, що автобаза придбала машини в «Автомобільний Дім Україна Мерседес Бенц» Таріела Васадзе (кума керівника ДУС Куцика В. М.) з переговорної процедурою — фірма була єдиним учасником тендеру. За даним фактом НАБУ порушило кримінальну справу.

Крім цих двох автомобілів, ГУД оголошували ще один тендер — на закупівлю броньованих Mercedes-Benz загальною вартістю — 42,42 млн грн. Ці липні тендер скасували через подання для участі у торгах менше двох пропозицій.