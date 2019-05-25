Полтава закупити 40 нових тролейбусів

Полтавою оголошено тендер на придбання 40 тролейбусів в рамках кредитної угоди з ЄБРР.

У рамках закупівлі придбають 12 метрові тролейбуси з комплектом запчастин до них.

Термін постачання складі до 53 тижнів після отримання авансового платежу постачальником. Пропозиції приймаються до 27 червня 2019 року. Нагадаємо що зараз дуже багато міст співпрацюють з ЄБРР.

Оголошено тендер в Житомирі, проходити оцінка вже отриманих пропозицій в Кривому Розі та Дніпрі, окрім того в Харкові, Львові та Івано-Франківську очікують на постачання тролейбусів за вже укладеними договорами.

Також у Кременчуці сьогодні закінчився термін подачі заявок по тендеру на 10 тролейбусів з автономним ходом, втім у місцевій пресі відсутня будь яка інформація про цю подію.