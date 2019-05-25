Горбатюк підтвердив, що Лещенко прокуратура допитала

Генеральна прокуратура допитала позафракційного депутата Верховної Ради Сергія Лещенка, хоча раніше він спростовував отримання повісток на допит. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Так, він був на допиті», — підтвердив Горбатюк. За словами начальника управління спецрозслідувань, допит відбувся 23 травня.

Сергій Лещенко дав свідчення у справах, в яких фігурує колишній радник побіжного президента Віктора Януковича Пол Манафорт, в тому числі у справі так званої «Чорної бухгалтерії» Партії регіонів.