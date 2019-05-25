Коломойський хоче посадити Ахметова на тарифну дієту

Група «Приват» готується перекроювати енергоринок всупереч інтересам ДТЕК.

22 травня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №10318, яким пропонується внести корективи в Закон України «Про ринок електричної енергії».

Головне пропоноване зміна – перенесення терміну запровадження нової моделі енергоринку, що передбачає перехід від ручного регулювання тарифів на електроенергію до ринкового ціноутворення.

Так, якщо раніше планувалося, що на нових умовах енергетики запрацюють з 1 липня 2019 р, то у згаданому законопроекті, авторами якого є нардеп від БПП Олександр Домбровський і представник «Самопомичи» Лев Підлісецький, передбачено перенесення дати пуску нововведення на три місяці – до 1 жовтня.

«Ми вважаємо, що трьох місяців буде достатньо для того, щоб провести повноцінне тестування готовності учасників до роботи на новому ринку електроенергії та проаналізувати фінансові наслідки його запровадження. В умовах, які сьогодні склалося, – відставка уряду, розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори – ніхто не має права ризикувати інтересами українських громадян і економіки України», – заявив 22 травня на своїй сторінці в Facebook Домбровський.

Задекларована нардепом турбота про пересічних українців в якості головної причини законопроекту викликає сумнів. Перехід на ринкове ціноутворення електроенергії стосується виключно бізнесу (виробників енергії та її промислових споживачів). Прямого впливу на населення (домогосподарства) впровадження нової моделі енергоринку не зробить, оскільки закон «Про ринок електроенергії» передбачає для них роботу в режимі так званих спеціальних обов’язків (ПСО). Режим ПСО передбачає продаж електрики, необхідного побутовим споживачам, за зниженим тарифом.

До останнього часу планувалося, що пільговий тариф для населення буде субсидувати державний оператор АЕС НАЕК «Енергоатом». Такий вибір мотивувався тим, що собівартість виробництва енергії на атомних електростанціях одна з найнижчих в країні. Але з таким підходом атомники були категорично не згодні, апелюючи до того, що останні кілька років НКРЭКУ і так штучно занижувала тариф «Енергоатому», а в умовах роботи в режимі ПСО держкомпанія взагалі може піти на дно.

Періодично ці перепалки супроводжувалися справжніми інформаційними вибухами. Один з таких відбувся ще восени минулого року, коли глава «Енергоатому» Юрій Недашковський обрушився з критикою на Нацкомісію, натякнувши на її роботу в інтересах «енергетичних олігархів» (як відомо, найбільшим з них, контролює три чверті ринку теплової енергетики, є власник ДТЕК Рінат Ахметов).

«Цілком очевидно, що сьогодні приватна частина вітчизняної енергетики за рахунок сумнівних схем тарифних паразитує на державній – в першу чергу атомної енергетики, перекриваючи тим самим свою конкурентну неспроможність. І я не бачу жодних свідчень того, що нинішній склад Комісії збирається цьому протистояти», – заявляв тоді Недашковський.

Його тодішнє заяву було зроблено ще до того, як з’ясувалося, що у нової моделі енергоринку «Енергоатом» зроблять «донором» поставок дешевої електроенергії населенню. У цьому світлі, здавалося б, ініційований Олександром Домбровським перенесення дати переходу до ринкового тарифоутворення повинен грати на руку атомникам. Але в дійсності основним вигодонабувачем від прийняття законопроекту №10318 є непримиренний опонент «Енергоатому» – вищезгаданий ДТЕК.

Джерела в Кабміні бачать вигоду групи Ріната Ахметова через політичну призму. «За попередньої влади ДТЕК отримував стабільний дохід за рахунок сумно відомої формули «Роттердам+» (т. н. порядок формування прогнозної оптової ціни електричної енергії) яку встановлювала НКРЕ. Якщо зараз ринок перейде на вільне тарифоутворення, стане неможливо вручну впливати на тариф енергокомпаній, включаючи ахметовські ТЕС», – говорить наше джерело.

Ця ситуація не влаштовує Ігоря Коломойського, якого називають бенефіціаром нової влади. Він переконаний, що за роки існування формули «Роттердам+» в країні існували завищені тарифи на електроенергію. А це змушувало підприємства (в тому числі феросплавні заводи «Привату», що входять в число найбільших покупців струму) роками переплачувати сотні мільйонів гривень. Цікаво, що лідер «Привату» навіть не намагається приховати свій інтерес до перенесення терміну запровадження нової моделі енергоринку.

«З 1 липня вступає в силу закон, який був прийнятий ще в 2017 році, але весь час відкладали. Зараз його вирішили ввести в силу, тому що типу нова влада, подивимося, як буде боротися з цінами, коли ціна електроенергії може завтра за рішенням “Енергоатому”, який зговориться з Рінатом Леонідовичем шановним, у якого 40% електроенергії країни, а в “Енергоатома” 50%… Вони скажуть, що ціна у нас неприпустимо низька, давайте її в 2 рази збільшимо. Всі….Якщо б я вступив на посаду, це був би мій перший законопроект. Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться – у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є “Енергоатом” монополістом? Він виробляє половину всієї електроенергії. Якщо він монополіст, то однозначно держава повинна регулювати його ціни. Далі, є ДТЕК монополістом? Так, він є монополістом. Чи повинна держава регулювати ціни і тарифи? Повинно. Все простіше пареної ріпи» – заявив він днями в інтерв’ю «Українській правді».

Інтерес лідера «Привату» в перенесенні реформи ринкового ціноутворення має одразу кілька точок опори. Головна полягає в тому, що в такому випадку тарифне регулювання зберігається за НКРЭКУ, членів якої, як відомо, призначає президент України. Враховуючи теплі стосунки між Коломойським і президентом Володимиром Зеленським, можна припустити, що оновлена Нацкомісія незабаром може почати планомірне зниження тарифів теплової генерації.

Це дасть можливість, з одного боку, ще більше підвищити електоральний рейтинг партії «Слуга народу» Володимира Зеленського, якого відкрито підтримує Коломойський, на майбутніх парламентських виборах. А з іншого – вилучити надприбутки у одного з найголовніших конкурентів Коломойського, Ріната Ахметова.