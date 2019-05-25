Зеленському подали петицію з проханням присвоїти Порошенко «Героя України»

Президенту Володимиру Зеленському подали петицію, в якій просять його присвоїти п’ятий президентові України Петру Порошенку звання «Героя України».

Петицію №22 / 053242-еп опублікували в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського. Її автор Любов Блажчук просить «присвоїти звання «Героя України» президенту Петру Олексійовичу Порошенку.

«За Томос, мову, ЄС, за армію, за збереження цілісності нашої держави! За невтомну працю, за недоспані ночі, він єдиний президент України, який зробив неможливе для нас, ми стали нацією», — свідчить текст петиції.

На момент написання новини петицію підтримали 67 чоловік з 25 тис. необхідних для розгляду Президентом. Збір голосів триватиме ще 88 днів.