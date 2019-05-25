Екс-заступник глави МЕРТ порадила розповісти Зеленському, що «Україна – не Африка»

Екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська проаналізувала вчорашній виступ Президента України Володимира Зеленського на діджитал-конференції iForum-2019 і порадила його команді роз’яснити новому Главі держави, що «Україна – не Африка».

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Микольська, яка зараз знаходиться в США, вона очікувала почути від Зеленського бачення інноваційного розвитку України.

«Сьогодні в Кремнієвій Долині з декількома успішними українськими стартапами з цікавістю переглянули перший виступ Президента Володимира Зеленського на IForum щодо його бачення інноваційної України… Що чекають почути від Президента? Перш за все, його бачення інноваційного розвитку України. А саме ідеї, логічної конструкції образу бажаного майбутнього для нашої держави. І це бачення хоча б на 5 років його президентства, а бажано на 10 або навіть 20. Його бачення стану розвитку інновацій і технологій зараз… Що він очікує від бізнесу, бізнес-асоціацій, громадського сектору. Інформація, консультації або ініціатива потрібні. Формат майбутньої системної роботи з бізнесом», — розповіла Микольська.

За словами екс-міністра, нічого цього не прозвучало.

«Що почули і побачили? З 18 хвилин виступу 12 хвилин розповіді середовищі IT-бізнесу про винахід друкарського преса, розробках Massachusetts Institute of Technology, прикладах роботизації, прикладах диджитализации Африки, за статистикою ефекту впровадження технологій на економіку і звинувачення попередників… Цифрові документи, реєстри на блокчейн, кімната як у Apple, яку треба зробити разом, відновлювальна енергетика та інфраструктура для електромобілів і безпілотників. Використання двічі англійської слово з коренем [email protected] і часто «бла-бла-бла». Або думаючи, що все в секторі використовують лайливі слова, або показуючи своє відмінне володіння англійською? Ну і ось на 15 хвилині дійшли до нашого бачення – «країна в смартфоні». А ще пан Президент впроваджує ініціативу «Ліфт». Можливо, це і цікаві проекти. Однак, на жаль, мені так і не вдалося зрозуміти, про що йде мова за 3 хвилини. Та це ж, я сподіваюся, не бачення?», — підкреслила Микольська.

При цьому вона підтримала ініціативу «про невтручання правоохоронних органів у роботу технічних компаній», зазначивши, що чекає «кандидата на посаду глави СБУ».

У той же час Микольська порадила пояснити Зеленському, що український IT-сектор – дуже успішна сфера, і «Україна – це не Африка».

«Мушу визнати, що сама презентація і картинки були досить непогані. Чому так? Не знаю, але, можливо, все ж команді розповісти панові Президентові, що український IT-сектор – це не фішечки, а мега-успішна галузь української економіки. Що Україна — це не Африка. Чому Україна-не Африка? 3,4 % ВВП України, 3-ій за обсягами експортний сектор з валютною виручкою майже 2 млрд доларів США… Український IT-бізнес — це успішні 4000 компаній (80 % малий і середній бізнес) і 160 тисяч висококваліфікованих інженерів. Українські компанії, що працюють з світовими лідерами Google, Oracle, Microsoft, Intel, Cisco, Netcracker. Це понад 100 R&D центрів міжнародних технологічних компаній. Це більше 2000 стартапів, що працюють в області програмного забезпечення для бізнесу до штучного інтелекту. Це два юникорна — Bitfury і GitLab. Це — Allset, Augmented Pixels, Depositphotos, Grammarly, Invisible.Io, MacPaw, People.Ai, Petcube, Readdle і багато інших», — розповіла Микольська.

Вона також порадила команді Зеленського ознайомитися з Експортною стратегією України на 5 років і проектом Експортної стратегії для сектора IT, які розроблялися спільно з бізнесом за міжнародною методологією та за участю міжнародних експертів.

«Якщо б команда пана Президента ознайомилася, як мінімум мала б розуміння статус-кво і аудиторії, перед якою вони виступали. А ще б побачили, які є проблеми в галузі та потенційні шляхи їх вирішення, що вже було зроблено Урядом для цього. Якщо б команда пана Президента ознайомилася з урядовими напрацюваннями — відкрила б багато цікавого для себе», — написала Микольська.