Сергій Притула розкритикував невдоволених українців

Популярний український телеведучий Сергій Притула, який закликав українців прийти і проголосувати на президентських виборах, жорстко звернувся до людей, які не шкодують часу на написання довгих постів в соціальних мережах, де звинувачують в своїх життєвих невдачах інших людей.

Своє відео на сторінці у Фейсбук шоумен підписав так, щоб нікого не образити: «Мав час і натхнення. Вибачайте, якщо щось не так».

«Хотів запитати: звідки у вас стільки часу? Звідки час на те, щоб вихлюпувати в адресу один одного стільки ненависті? Для цієї писанини потрібно мати вільний час! То час, який можна було витратити на роботу», – сказав Притула.

Шоумен додав, що він бачив багато текстів, де люди звинувачують будь-яку владу – і діючу, і колишню. А такому типу людей погано живеться за будь-яких умов, бо вони просто не вміють жити.

«Одні і ті ж люди. Їм не догодиш. Їм ніяка влада не догодить, оскільки вони не вміють гідно жити», – зазначив шоумен.

І ще поцікавився, чи обов’язково шукаючи однодумців виливати гігабайти гівна на опонентів?!! Шукайте однодумців не відволікаючись на негатив. Буде більше часу і нерви збережете!

Звертаючись до вічно незадоволених, він запитав:

«Коли ви зрозумієте, що порядок вашому житті і достаток визначає не якийсь ефемерний дядько у чолі країни, а ви особисто», – резюмував ведучий.

Джерело: ZIK

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