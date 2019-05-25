Сборная Украины U-20 победила в стартовом матче Чемпионата мира

Сборная Украины по футболу U-20 одержала первую победу на чемпионате мира-2019, который проходит в Польше. В стартовом матче “сине-желтые” в Бельско-Бяла обыграли своих сверстников из США – 2:1.

Украина начала поединок осторожно, вторым номером, но при этом здорово оборонялась, а к средине тайма отодвинула игру от своих ворот. В этом же отрезке украинским футболистам удался единственный удар в створ за первый тайм, и он стал результативным. Геогий Цитаишвили передачей с центрального круга вывел Сергея Булецу перед вратарем, тот корпусом выиграл борьбу у соперника и первым касанием пробил мимо вратаря.

Правда, радовались украинцы всего пять минут: многоходовка американцев закончилась прострелом с левого фланга, а Брэндон Сервания оказался неприкрытым на линии вратарской и спокойно пробил мимо Андрея Лунина. Перед перерывом американцы могли выходить вперед, но Лунин справился с ударом Мендеса под перекладину.

Второй тайм начался с опаснейшего удара Цитаишвили: динамовец убрал защитника и пробил по центру из-за штрафной – перекладина. Американцы ответили опасным ударом Мендеса, который отразил Лунин.

И все же гол случился в ворота сборной США – Денис Попов откликнутся на навес Булецы с углового и головой переправил мяч в сетку.

Забить до финального свистка могли обе команды. У сборной США удар Мендеса на 76-й минуте пришелся в штангу, а у нас перед самым финальным свистком Супряга не сумел головой переиграть вратаря.

Победа 2:1 над США дает Украине хорошие перспективы на выход из группы. В другом поединке группы D футболисты Нигерии со счетом 4:0 разгромили сборную Катара, с которой подопечные Александра Петракова встретятся 27 мая. Победа точно гарантирует подопечным Петракова выход в плей-офф.

Украина U-20 — США U-20 2:1

Голы: Булеца, 26, Попов, 51 — Сервания, 32

Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 78), Хахлев (Чех, 86), Булеца (Устименко, 75) — Супряга.

США U-20: Скотт — Дест, Глостер (Реал, 69), Ричардс, Кейта — Сервания (Сото, 65), Деркин, Помикал, Мендес — де ла Фуэнте (Ренникс, 84), Веа.

Предупреждения: Цитаишвили, Мусолитин, Бондарь — Мендес, Деркин.

Источник: iSport.ua

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