Чи пролізе до партії Зеленського «Слуга народу» дерибанщик Лісової Бучі?

За всю історію міста Буча було два найбільш скандальних персонажі, які заплямували себе жагою швидкої наживи за рахунок земель громади.

Перший – це одіозний мер Бучі Анатолій Федорук, який підтримав Януковича під час Революції Гідності та роздерибанив землі державної власності. Другий – це скандальний Олексій Зіневич, який збудував маєток на вкрадених у громади півтора гектарах землі, яку було виділено на підставних осіб. Цікаво є те, що Федорук та Зіневич є бізнес-партнерами не лише в дерибані земель, а й у рекламному та телекомунікаційному бізнесі. Про це та інше – у нашому журналістському розслідуванні.

Поєднує обох не лише бізнес-партнерство. Федорук та Зіневич – фігуранти багатьох кримінальних проваджень. З однією відмінністю – мера Бучі вже судять в Ірпінському суді, а справи Зіневича ще розслідує ДБР, МВС, ГПУ, СБУ та НАБУ.

Федорук та Зіневич вже розробили стратегію уникнення кримінальної відповідальності. За словами оточення Зіневича, він намагається купити собі або своєму подільнику Святославу Куценку місце в партійному списку партії «Слуга народу» або заручитися підтримкою партії Володимира Зеленського на виборах від 95 округу з центром в місті Ірпінь. Зіневич нахваляється, що вже пообіцяв комусь з керівніцтва «Слуги народу» 1 мільйон доларів за можливість висунення від цієї партії. Є великі сумніви, що партії «Слуга народу» та Президенту України Володимирові Зеленському потрібні такі політичні соратники, як Федорук та Зіневич. Навіть більше, тут питання честі для новообраного керівніцтва держави – чи уникнуть екс-регіонали та дерибанщики кримінальної відповідальності за скоєні злочини?

Схеми дерибану землі Зіневича-Федорука

Наразі земельний дерибан 1,6 га бучанської комунальної землі розслідує прокуратура (провадження №42018111200000894 від 11.12.2019 р. та провадження №42018111200000081 від 28.01.2019 р.), Державне бюро розслідувань (провадження №62019100000000233 від 05.03.2019 р.) та Служба безпеки України (провадження №2017000000000360). Фігурантами даних провадження є Бучанський міський голова Анатолій Федорук та скандальний забудовник Лісової Бучі Олексій Зіневич.

Олексій Зіневич – ворог свободи слова

Боротьба Зіневича зі свободою, разом слова в Бучі та Приірпінні стала причиною звернень до правозахисних організацій, об’єднань журналістів, посольств США, Великобританії та Канади.

Бізнес-партнери екс-регіонали та збитки державі

Нерукопотискаємий маніпулятор з кримінальним душком

То ж виникає логічне питання до керівніцтва партії «Слуга народу» – чі такі люди представлятимуть цю політичну силу у партійних списках та мажоритарних округах? Чи за це голосували 73% українців, коли розібрали своїм Президентом чесного та незаплямованого Володимира Зеленського? Відповідь на ці питання отримаємо, як тільки розпочнеться офіційне висування кандидатів у Народні депутати України.