Рік роботи: через Бескидський тунель у Карпатах пройшло 10,5 тис поїздів

24 травня минув рік від дня відкриття регулярного руху поїздів через новозбудований двоколійний Бескидський тунель у Карпатах.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

“Це наймасштабніший інфраструктурний проект, реалізований у нашій країні за останні десятиліття. Нині тунель повністю забезпечує як пропускну потребу на дільниці Лавочне – Мукачево, так і умови для розширення експортного потенціалу України”, – цитує портал голову правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Кравцова.

Він зазначив, що Бескидський тунель забезпечує надійне функціонування залізничного транспорту в сполученні Львів – Стрий – Чоп – державний кордон, що є частиною V Критського міжнародного транспортного коридору. А також створює сприятливі умови для розвитку торгівлі України з країнами Європи.

Новий двоколійний тунель гарантує високий рівень безпеки руху. А завдяки збільшенню швидкості поїздів (вантажних – до 60 км/год, пасажирських – до 70 км/год) та можливості паралельного пропуску двома коліями пропускна здатність перегону зросла вдвічі.

“Теперішні показники та тенденція до суттєвого збільшення вантажних і пасажирських потоків через новий Бескидський тунель відповідає розрахункам його окупності. Із червня 2018 року через новозбудований тунель у напрямку західних кордонів держави та зворотно пройшло 10,5 тис. вантажних поїздів загальною кількістю понад 500 тис. вагонів. Вантажообіг в обох напрямках становив майже 2,5 млрд тонно-кілометрів брутто”, – відзначив Кравцов.

Окрім того, за рік цією ділянкою V Критського міжнародного транспортного коридору в обох напрямках пройшло 8590 пасажирських та приміських поїздів.

За розрахунками, окупність проекту припадає на 2042 рік. При цьому враховуються не лише доходи від вантажних і пасажирських перевезень, а й зменшення експлуатаційних витрат від функціонування нового тунелю.

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