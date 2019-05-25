В Україні заборонили 9 лікарських препаратів через небезпечну речовину

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання одразу 11 препаратів виробництва України, Франції, Польщі та Італії. 9 з цих ліків містять речовину, що призводить до хвороб серця.

Таке рішення відомство прийняло у четвер, 23 травня.

Під заборону попали такі препарати

Назва ЛЗ

Форма випуску

Серія №

Назва виробника

Країна

Панадол Бебі

суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1

Т017

Фармаклер

Франція

Спирт Етиловий 96%

розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах

020319

ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка”

Україна

Інспірон

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, 3 блістери в пачці

всі серії

ПАТ “Київмедпрепарат”

Україна

Інспірон

сироп, 4 мг/мл по 150 мл у флаконі № 1

всі серії

ПАТ “Галичфарм”

Україна

Бронхомакс

сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1

всі

ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна; ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”, Україна

Україна

Фенспіриду Гідрохлорид

порошок (субстанція) у пакетах подвійних з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм

всі серії

Ерріджіере С.П.А.

Італія

Інспірон

сироп, 2 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 в пачці

всі серії

ПАТ “Галичфарм”

Україна, м. Львів

Бронхомакс

таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці з картону

всі

ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна; ТОВ”ФАРМЕКС ГРУП”, Україна

Україна

Аміспірон Іс

таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у пачці з картону

всі серії

Товариство з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ”

Україна

Фосідал

сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці

всі серії

МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство

Польща

Сінуспал

сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою

всі серії

ПАТ “Фармак”

Україна

Діюча речовина таких препаратів як “Сінуспал”, “Аміспірон ІС”, “Бронхомакс”, “Інспірон”, “Фенспіриду Гідрохлорид”, – фенспірид – може призвести до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарду, інфекційного або алергійного ураження серцевого м’яза. Окрім проблем з серцем фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість і усталення, болі в жовчному і тощо, проблеми з шкірою.

“Панадол Бебі” заборонили через маркування російською мовою, а “Спирт Етиловий” – через завищеність показника “Оптична довжина”.