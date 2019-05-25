В Україні заборонили 9 лікарських препаратів через небезпечну речовину

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання одразу 11 препаратів виробництва України, Франції, Польщі та Італії. 9 з цих ліків містять речовину, що призводить до хвороб серця.
Таке рішення відомство прийняло у четвер, 23 травня.
Під заборону попали такі препарати
Назва ЛЗ
Форма випуску
Серія №
Назва виробника
Країна
Панадол Бебі
суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1
Т017
Фармаклер
Франція
Спирт Етиловий 96%
розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах
020319
ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка”
Україна
Інспірон
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, 3 блістери в пачці
всі серії
ПАТ “Київмедпрепарат”
Україна
Інспірон
сироп, 4 мг/мл по 150 мл у флаконі № 1
всі серії
ПАТ “Галичфарм”
Україна
Бронхомакс
сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1
всі
ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна; ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”, Україна
Україна
Фенспіриду Гідрохлорид
порошок (субстанція) у пакетах подвійних з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм
всі серії
Ерріджіере С.П.А.
Італія
Інспірон
сироп, 2 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 в пачці
всі серії
ПАТ “Галичфарм”
Україна, м. Львів
Бронхомакс
таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці з картону
всі
ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна; ТОВ”ФАРМЕКС ГРУП”, Україна
Україна
Аміспірон Іс
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у пачці з картону
всі серії
Товариство з додатковою відповідальністю “ІНТЕРХІМ”
Україна
Фосідал
сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці
всі серії
МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство
Польща
Сінуспал
сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою
всі серії
ПАТ “Фармак”
Україна
Діюча речовина таких препаратів як “Сінуспал”, “Аміспірон ІС”, “Бронхомакс”, “Інспірон”, “Фенспіриду Гідрохлорид”, – фенспірид – може призвести до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарду, інфекційного або алергійного ураження серцевого м’яза. Окрім проблем з серцем фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість і усталення, болі в жовчному і тощо, проблеми з шкірою.
“Панадол Бебі” заборонили через маркування російською мовою, а “Спирт Етиловий” – через завищеність показника “Оптична довжина”.