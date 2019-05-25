Подобається, як завжди, не всім: з червня в київському метро запрацює відеоспостереження

З червня на всіх станціях Київського метрополітену запрацює система відеоспостереження. Про це виданню Data.ua повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Так, наразі камери працюють уже на шести станціях. Встановити систему відеоспостереження в КМДА збиралися ще два роки тому. Дані цієї системи мали стати доступними для правоохоронних органів та спецслужб: МВС, СБУ, Нацгвардії. Окрім того, доступ до камер в громадських місцях передбачався для районних адміністрацій, «Київавтодору» та «Київдорсервісу».

Взимку цього року в Києві відбувся тестовий запуск системи відеоспостереження з технологією розпізнавання облич у місцях великого скупчення людей: у дошкільних навчальних закладах, школах, метро, лікарнях тощо. Відеоспостереження з розпізнаванням облич мало допомагати правоохоронцям у виявленні зловмисників, але натомість викликало обурення в мережі серед киян. Зокрема, виникли питання про правомірність фіксації облич містян без їхньої попередньої згоди. В свою чергу у підприємстві заявили, що третім особам зафіксовані дані не надходитимуть.

При цьому, раніше у Києві оприлюднювали персональні дані киян, які скаржились на комунальників у ЖЕКи та сервіс 1551. Тоді заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняв, що комунальна бюджетна установа «Контактний центр міста Києва 1551» не передавала жодних списків громадян стороннім особам.

Систему відеофіксації збиралися встановити також на київському вокзалі та у столичних школах і дитсадках.

Фото: Pixabay

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