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Покращений ПКР «Нептун» показав себе на полігоні. ВІДЕО

25.05.2019

Вчора на новому військовому полігоні «Алібей» в Одеській області відбувся черговий етап заводських випробувань комплексу крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ «Нептун».

Про це у facebook повідомив журналіст, експерт Сергій Згурець.

Ракета комплексу зазнала змін, зокрема отримала новий стартовий двигун (раніше використовувався від зенітної ракети ЗРК С-125). Новий «стартовик» розроблений та виготовлений українськими підприємствами. Також ракета отримала крила та рулі більшої площі, які забезпечують кращу керованість й маневреність ракети.

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