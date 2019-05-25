Покращений ПКР «Нептун» показав себе на полігоні. ВІДЕО

Вчора на новому військовому полігоні «Алібей» в Одеській області відбувся черговий етап заводських випробувань комплексу крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ «Нептун».

Про це у facebook повідомив журналіст, експерт Сергій Згурець.

Ракета комплексу зазнала змін, зокрема отримала новий стартовий двигун (раніше використовувався від зенітної ракети ЗРК С-125). Новий «стартовик» розроблений та виготовлений українськими підприємствами. Також ракета отримала крила та рулі більшої площі, які забезпечують кращу керованість й маневреність ракети.