«Поїдуть на 10-12 тисяч»: Україну попередили про наплив мігрантів з далекої Азії

На розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект №10272, який крім іншого спрощує іноземцям працевлаштування в Україні. Таким чином з’являється можливість поступово залучати в країну трудових мігрантів.

І в найближчому майбутньому в Україну можуть поїхати жителі Непалу та Пакистану, а також узбеки і таджики. Про це в ефірі ObozTVрассказал голова Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник.

«Зараз до нас можуть поїхати жителі Середньої Азії – Узбекистану і Таджикистану. Окремо варто розглядати непальців і пакистанців. У Непалі надлишок молоді, яка не може знайти роботу, там дуже великий відсоток безробітних. Вони готові їхати», – зазначив експерт.

За його інформацією, українські роботодавці вже проводили переговори з цього приводу.

«І вони кажуть, що до нас поїдуть непальці на зарплату в 10-12 тисяч гривень. Їх це влаштовує», – повідомив Воскобійник.

Він пояснив, що трудова міграція – це світовий тренд. Українці їдуть на заробітки в Європу, а на їх місце потрібно залучати робочу силу з інших країн.

«Українці будуть виїжджати. І якщо у нас не буде робочої сили, виникає головне питання: хто буде інвестувати в країну, в якій немає кому працювати?» – підкреслив фахівець.

Воскобійник визнав, що найкращий варіант – якщо повернуться всі ті українці, які перебувають за кордоном.

«Але якщо спиратися на дані Світового банку, то при нинішніх темпах економічного зростання ми зможемо наздогнати Польщу через 50 років. А давайте подивимося на сучасну Польщу, – запропонував він. – За оцінками демографів, кожен рік приблизно 2 млн поляків виїжджають працювати за кордон».

За словами експерта, на основі цих даних можна з великою часткою ймовірності припустити, що до 2070 року з України точно так само будуть виїжджати приблизно за 2 млн людей.

Втім, вже зараз темпи міграції заробітчан з України вражають.

«Якщо б хто-небудь спитав киянина в 2008 році, поїде він працювати в Польщу – все б сміялися. Тому що рівень зарплат у Києві був набагато вище. Але. У 2010 році вже 170 тисяч українців отримали запрошення на роботу в Польщі. У 2017 році ця кількість склала 1,7 млн запрошень», – розповів Воскобійник.

Відзначимо, що поданий в Раду законопроект №10272 пропонує ввести два основні нововведення:

заборонити посередників (агентств) брати гроші з українських претендентів за працевлаштування за кордоном;

спростити іноземцям отримання роботи в Україні, знизивши збір за дозвіл до прожиткового мінімуму.

В останні роки трудова міграція з України придбала масовий характер. За даними онлайн-платформи ukrainianpeopleleaks.com кожну хвилину країну покидають 2 людини.

Українці в основному виїжджають на заробітки в Польщу, Росію та Німеччину і щороку пересилають в Україну мільярди доларів, які йдуть «на проїдання».