«З кожним роком гірше»: у Криму визнали провал курортного сезону

Жителі анексованого Криму визнали провал курортних сезонів, які пройшли після захоплення півострова Росією.

Підтверджує відео опублікували в Twitter Крим.Реалії.



Так, кримчани на камеру повинні були розповісти про свої очікування від нового сезону. «Міст побудували, все. Все буде добре», – запевнив один з представників малого бізнесу. Але тут в кадр потрапила його колега зі словами: «З кожним роком все гірше і гірше».

«Що ти кажеш? Вони ж знімають», – спалився герой ролика.

Інші ж жителі розділилися на два табори. Одні запевнили, що покладають надії на запуск поїздів по Кримському мосту, і що все має бути добре.

Більшість же зізналися: ціни ростуть, а населення стає все біднішим. «Все гірше і гірше», – заявили в один голос кілька кримчан.

«Не чекаємо хорошого. Ми вже зрозуміли, що навряд чи потрібні», – підсумувала одна з підприємців.