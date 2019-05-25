Ключ до змін в Росії лежить в Україні – Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов в політику не збирається, але допомагатиме Україні чим зможе.

Російський опозиціонер, екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов став громадянином України. Чинний президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ в останній робочий день своєї каденції. Про те, що означає бути українцем, і які у Пономарьова плани в зв’язку з цим, він розповів в бліц-інтерв’ю “Апострофу”.

– Ілля, що означає для тебе отримання паспорта громадянина України?

– Для мене це дуже важлива подія, новий етап життя. Я досить довго цього добивався.

– Скільки часу пройшло з моменту, як почав добиватися?

– З вересня почав діяти. Оскільки я на світлій стороні сили, для мене це важливе відчуття, тому що все те, що відбувалося між нашими країнами останніми роками, було вкрай дискомфортно. По-друге, це можливість більш ефективно займатися тим, чим я займаюся. А займаюся я інвестиційним процесом, залученням грошей в українську економіку.

Для того, щоб відбулися зміни в Росії, щоб припинилася ця війна і щоб нарешті повернулася свобода, потрібно, щоб був приклад українців, які цих гадів скинули і почали жити краще. Ось це для будь-якої людини, яка хоче змін в Росії, є пріоритетним завданням. Я щиро переконаний, що зараз ключ до того, щоб в Росії почалися зміни, знаходиться саме тут.

– Тобто саме таким чином будеш реалізовувати себе як українець?

– Так. Займаюся бізнес-проектами, і всім, чим можу бути корисним країні – збираюся цим займатися і відчуваю себе затребуваним. Ще хочу додати, що громадянство надано саме на підставі прохання міністра палива і енергетики Ігоря Насалика. Це не подяка за голосування по Криму, а в зв’язку з державним інтересом – залучення державних інвестицій до державного сектору. Саме таким було формулювання в проханні про надання. У зв’язку з цим я дуже вдячний Ігорю Насалику – за оцінку моєї роботи і все те, що він зробив. Не всі міністри уряду погодилися на це, а він пішов уперед.

– Чи збираєшся йти в українську політику? Все-таки звідти було б ефективніше реалізовувати ті проекти, про які говориш.

– Я вважаю, що поєднувати бізнес і політику – неправильно в принципі для будь-якої країни, і в більшості країн на це є заборони. В Україні теж – і це правильно. По-друге, я вважаю, що для іноземця брати участь в публічній політиці – теж невірно, особливо для росіянина в українській політиці.

– А для росіянина вже з українським паспортом?

– Навіть в такому разі (сміється). В Україні не дарма законодавець передбачив цензи на проживання для виборів до Верховної Ради не менше 5 років або не менше 10 років для участі у виборах президента. Це не випадково – це правильні і розумні обмеження.

Для того, щоб реалізовувати якусь задачу – не важливо, яке у тебе громадянство. Але завдання повинні ставити наділені виборчим мандатом українські громадяни, а не іноземці.

– Чи означає отримання громадянства України, що не плануєш повертатися в Росію, навіть якщо Путіна не буде при владі і там зміниться ситуація на краще?

– Я б не хотів згадувати, тому що вважаю, що для самої України було б вкрай корисним, якби в Росії була нормальна влада, яка б розуміла, яким чином припинити війну і налагодити відносини. Але навряд чи це питання сьогоднішнього і, на жаль, навіть завтрашнього дня.

У найближчий рік якихось радикальних змін там не буде. Вони можуть відбутися, звичайно, в будь-який момент – всі ми смертні і з Путіним може відбутися все, що завгодно.

Так, Путін доклав усіх зусиль для того, щоб будь-які політичні інституції та організації знищити, тому вся ця система великою мірою тримається особисто на Путіні. Але, в будь-якому разі, загадувати не варто. Треба робити те, що кожен може і повинен. Я відчуваю і роблю те, що я повинен робити, і там, де я найбільш ефективний. Найкраще, чим я можу найближчим часом допомогти Україні – зробити все, щоб в Україні почалося економічне зростання.

– І наостанок, вишиванку з вами в Facebook ми бачили, а як успіхи з українською?

– (відповідає українською) Вже другий рік займаюсь, успіхи є. Можу не лишь розуміти мову, а й доволі вільно говорити.

– Тоді наступне інтерв’ю тільки українською. Статус зобов’язує.

– Без проблем. З задоволенням.

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