Град розчищали лопатами: фото і відео наслідків негоди під Тернополем

Поки Закарпатті бореться з наслідками паводку, погода принесла неприємні сюрпризи та інших областей. Місто Збараж Тернопільської області 24 травня засипало градом. Опади були настільки сильними, що стихія залишила за собою справжні «кучугури» на вулицях.

Жителям довелося розчищати білі завали лопатами.

Стихія гостро виявила міську проблему старих і не почищених вчасно зливостоків. Захоплені дощем автомобілі пливли по вулицях, як по річках.

Після дощу і граду в місті підтопило п’ять приватних будинків і територію поряд з ними. Бригади рятувальників довелося виїжджати на місце НП з мотопомпою. Відкачували воду близько п’яти годин.