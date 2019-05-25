Верховний Суд отримав третю заяву про незаконність розпуску Ради

До Верховного Суду в п’ятницю надійшла вже третя позовна заява про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Прес-служба суду повідомила, що заяву подала фізична особа безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 24 травня.

“Справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії”, – йдеться у повідомленні прес-служби Веховного Суду, інформують в “УП”.

У прес-службі додали, що таким чином, у Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується указ президента про розпуск Верховної Ради.

Нагадуємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в “Урядовому кур’єрі”.

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар’єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

Додамо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Партія “Слуга народу” має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці – “Опозиційна платформа – За життя”.

Фото: kievinfo.in