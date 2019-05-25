У Львівській області затримали наркоторговця

У Львівській області співробітники СБУ блокували канал контрабанди наркотиків через кордон.

Як виявилося, мешканець Львова – хімік за освітою, організував у своєму будинку лабораторію з виготовлення амфетаміну.

Продукцію власного виробництва він планував продавати за кордоном.

Правоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті “Шегині”, коли той намагався перевезти через кордон першу партію наркотиків – 200 грамів амфетаміну, які ховав у власному одязі.

Затриманому вже оголошено про підозру. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту.