У Кабміні назвали різницю в зарплатах чоловіків і жінок

Проблема розриву в оплаті праці чоловіків і жінок існує у всіх країнах світу, зазначили в Мінсоцполітики.

Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна повідомила, що в Україні різниця в оплаті праці чоловіків і жінок становить 25%. Про це поінформувала прес-служба Мінсоцполітики 24 травня.

Як зазначила Чуркіна, безліч країн стикається з проблемою розриву в оплаті праці чоловіків і жінок.

За її словами, в Україні сформована достатня законодавча база, спрямована на створення умов для розширення можливостей жінок у сфері праці. Зокрема, для боротьби з цією проблемою прийнятий ряд законів, а також ратифікована конвенція Міжнародної організації праці.

У Мінсоцполітики підкреслили, що Україна готується до вступу в Міжнародну коаліцію за рівну оплату праці.