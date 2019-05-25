На Західній Україні підтопило дві тисячі будинків

Протягом 20-23 травня із-за сильних опадів було підтоплено майже дві тисячі приватних будинків Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Внаслідок інтенсивних опадів на території Івано-Франківської області протягом 20-23 травня у зону підтоплення потрапили одна тисяча 721 житловий будинок і шість тисяч 137 домогосподарств у 78 населених пунктах області, повідомляє прес-служба ДСНС.

В даний час підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 27 дворів у 5 населених пунктах області, а саме: Калуський район (р. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район (с. Топорівці), Надвірнянський район (с. Пнів), Рогатинський район (с. Букачівці). Рівень води поступово спадає.

Рятувальники також додали, що: «З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) і 10 автомобілів, з підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 30 70 тис. м куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС притягнуто 71 чол. о/с, 11 мотопомп та 18 од. техніки».

Також на території Закарпатської області протягом 20-23 травня у зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків, 574 підвальні приміщення житлових будинків (залишаються підтопленими 79), 610 домогосподарств (залишаються підтопленими 136), 1 988 тис. га сільськогосподарських угідь (залишаються підтопленими 492 га), 170 га пасовищ (залишаються підтопленими 52 га). Зараз рівень води поступово спадає.























ДСНС

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 31 400 тис. м. куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС притягнуто 38 чол. в/с., 5 мотопомп та 9 од. техніки.