Рахунки людей почнуть заарештовувати автоматично, протягом години

Зовсім скоро банки почнуть автоматично (без повідомлення, в безакцепном режимі) списувати борги з аліментів з рахунків недбайливих батьків. Міністерство юстиції видало наказ №1203/5 «Про затвердження автоматичного арешту коштів боржників на рахунках в банках по виконавчих проваджень про стягнення аліментів». Фінансисти про це дізналися з телеграми Нацбанку №57-0007/24847, і вона опинилася в розпорядженні UBR.ua.

Наказ Мін’юсту затверджений 16 квітня, а Нацбанк повідомив про нього в травні.

Як зараз арештовують

Всього було дано два доручення:

розробити регламент інформаційної взаємодії в електронному вигляді, та оприлюднити його на своєму сайті,

вжити заходів для забезпечення готовності автоматизованої системи виконавчого провадження до інформаційного взаємодії в електронному вигляді, та поінформувати Нацбанк.

Як все автоматизують

Наказом Мін’юсту описані лише загальні вступні та поняття. Зокрема, під автоматизованим арештом коштів боржників розуміється: «накладення/зняття виконавцем арешту на/з коштів шляхом затвердження постанов про арешт або про зняття арешту з коштів боржника у формі електронного документа і прийняття їх до виконання банками».

Для підтвердження достовірності і цілісності даних в електронних документах використовується «кваліфікована електронна печатка».

Сам же арешт рахунку повинен бути дуже швидким. Як пишеться в наказі Мін’юсту — «негайних»: скільки це в хвилинах — не зазначено.

ІСБ формує повідомлення про прийняття постанови про арешт коштів до виконання банком і відправляє його в АСИП.

ІСБ інформує відповідальну особу про необхідність проведення арешту, згідно з внутрішніми правилами.

Які є ризики

Юристи дали неоднозначну оцінку автоматизованим арештів рахунків.

Його колеги також бачать проблему.

«Потрібно добряче попрацювати не тільки механізм арешту рахунку, але зняття цього арешту після повного розрахунку по боргах. Зробити його максимально прозорим і зрозумілим: арешт повинен не тільки автоматично накладатися і також автоматично зніматися. Без зволікань і затримок. А також без зловживань. Щоб банкіри не почали використовувати такі арешти для тиску на людей», — підкреслив UBR.ua старший партнер адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.