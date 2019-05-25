Названо міста з найдорожчою громадським транспортом

У рейтингу з великим відривом лідирував Лондон: проїзний на місяць тут обійдеться в $ 180. При цьому в британській столиці ще й найвищі середні витрати на оренду автомобілів. Далі в рейтингу вишикувалися Дублін, Окленд, Токіо і Нью-Йорк. У цих містах задоволення місяць розсікати на громадському транспорті обходиться від $ 121 до 128.

Дешевше всього поїздки обійдуться в Мехіко, Мумбаї і Буенос-Айресі: трохи менше $ 20 – й катайся на здоров’я.

Також Deutsche Bank поцікавився вартістю чашки кави, iPhone XS, квитки в кіно, абонемента в тренажерку і пари брендових кросівок. Міста з кращим індексом якості життя аналітики визнали Цюріх, Веллінгтон та Копенгаген. Внизу списку опинилися Маніла, Пекін і Лагос.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лондоні — самий доступний громадський транспорт у світі.

За матеріалами 34travel.me

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