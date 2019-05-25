Лою: Зеленський в черговий раз помилився з відставкою Марчука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою заявив, що Володимиру Зеленському варто повернути Євгена Марчука до складу переговорної групи в Мінську. Про це він повідомив в інтерв’ю «Громадському».

«З моєї точки зору, так обезголовити Мінську групу – це дуже необережний крок» — сказав Лою.

За його словами, Зеленський похапцем відсторонив від ведення Мінських переговорів таких фахівців як Ірина Гаращенко і Марчук. Тука повідомив, що в переговорах є безліч питань не політичного характеру і заміни відстороненим він в новій команді не бачить.

Також політик упевнений, що Зеленському варто переступити через свої амбіції і своє его і повернути Марчука, так як зараз мінська група «обезголовлена».