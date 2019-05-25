Супрун заявила, що Зеленський досі не поцікавився медреформою

Уляна Супрун заявила, що Моз готовий представити президенту результати трансформації системи охорони здоров’я, однак від команди Володимира Зеленського поки немає відповідного запрошення.

Про це очільниця МОЗ Супрун сказала журналістам на презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних установ, повідомляє Укрінформ. “Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти або народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є кожен день. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, уявити ті зміни, які вже зроблені і які заплановані новій команді. Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо “, – сказала в. о. міністра охорони здоров’я.

Вона підкреслила: команда МОЗ готова пояснити, що відбувається в галузі. “Зміни, які почалися в системі охорони здоров’я, вони неминучі і будуть проходити далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство і далі працювати над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров’я”, – зазначила Супрун.