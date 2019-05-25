Бекон назвали небезпечним і зібралися заборонити в лікарнях

Через новий оздоровчий сніданок Національна служба охорони здоров’я (НСОЗ) Англії може виключити з меню улюблені страви пацієнтів, включаючи ковбаси і пюре.

Про це повідомляє The Sun.

На лікування раку, хвороб серця і діабету 2 типу НСОЗ Англії витрачає мільйони. Фахівці в галузі охорони здоров’я побоюються збільшення ризику захворювання на рак, пов’язаного з переробленим м’ясом.

Під переробленим м’ясом розуміється м’ясо, яке було перероблене за допомогою соління, ферментації, копчення або інших процесів для поліпшення смаку або консервації.

Небезпечним для здоров’я продуктом є бекон, оскільки він відноситься до тієї ж категорії, що і азбест, і здатний викликати рак, підтримує ініціативу лікар Шарлотта Хоултрам.

Кампанія з вилучення шкідливих продуктів з лікарень проводиться після того, як Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) класифікувало перероблене м’ясо як канцероген – речовина, що викликає рак.

: Обозреватель