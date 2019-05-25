На Київщині зникла школярка

Дівчина — підліток у п’ятницю вранці пішла з дому і назад не повернулася: правоохоронці Національної поліції Київської області оголосили 16-річну школярку в розшук.



Повідомляється, що Іванківським відділенням поліції розшукується неповнолітня Несін Катерина Миколаївна, 16 років, яка 24.05.2019 близько 08: 00 покинула місце проживання, а саме вул. братів Киричуків, с. Обуховичі, Іванківського району і досі додому не повернулася. На зв’язок з рідними не виходить.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 155-160 см, середньої статури, очі карі, волосся темно-русяве (пофарбовані), нижче плечей.

ОДЯГНЕНА: джинси синього кольору, футболка білого кольору, кросівки (може змінювати одяг).

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дівчини повідомляти телефоном спецлінії поліції “102” або (096) 993-38-52 (чергова частина Іванківського відділення поліції).

: ASPI