На Закарпатті в аварії загинув бойовий офіцер ЗСУ

22 травня під Рахів Закарпатської області трагічно загинув бойовий офіцер ЗСУ Редько Анатолій Миколайович з позивним “Моряк”.

Як повідомляє в Facebook “Асоціація ветеранів АТО”, 24 травня в Івано-Франківську попрощалися з бійцем, після чого тіло відвезли до Києва на похорон.

“Ми висловлюємо щирі співчуття у зв’язку зі смертю в ДТП бойового офіцера Анатолій Редько з позивним “Моряк”, – прокоментували трагічна звістка 93 бригаді Холодний Яр. Відомо, що Анатолій Редько загинув у результаті ДТП, коли знаходився в автобусі “Івано-Франківськ – Мукачево”.

В один з моментів водій не впорався з управлінням, після чого автобус перекинувся. Його побратими відзначають, що загиблий пройшов найзапекліші бої в Пісках, був чотовим під керівництвом легендарного ротного Володимира Цірика з позивним “Оса”.

“Він був справжнім воїном, щирим українцем, якому слова “Україна понад усе” були святими. Його везуть наші побратими, і в кожному місті його будуть зустрічати. Київ, підтримай нас! Дорогий наш Толя, Моряк наш рідний, як же ми тепер без тебе…” – кажуть знайомі бійця.