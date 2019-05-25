7 найцікавіших місць для подорожі по Африці

Довгий переліт в Африку однозначно варто витраченого часу і грошей, адже досвід та враження, які можна отримати на цьому різноманітному континенті — безцінні. Представляємо список з семи країн, де можна зустріти диких тварин в їх природному середовищі існування, побачити величні вулкани і водоспади і познайомитися з давніми культурами.

Уганда

Це одна з трьох країн у світі, де можна побачити гірських горил в дикій природі — всього їх залишилося близько 1000. На південно-заході Уганди в окрузі Киросо розташований Національний парк Мгахінга. Він є домом для сім’ї горил Ньякагези, включаючи декількох домінантних самців, якими парк особливо пишається.

Національний парк Мгахінга

Туристичні групи у парку невеликі, до восьми чоловік. Як тільки горили помічені, групі дають 60 хвилин на спілкування з ними — і повірте, час летить дуже швидко. Зазвичай туристів просять триматися в семи метрах від тварин, але ось горили можуть робити, що хочуть, і часто вони підходять набагато ближче.

Mgahinga Gorilla National Park

Оскільки парк Мгахінга – це, по суті, тропічний ліс, тут є ймовірність промокнути в будь-який час року. Тому не існує дійсно невідповідного часу для його відвідин. Головне – переконайтеся, що спакували речі відповідно.

Кенія і Танзанія

Кенії і Танзанії часто об’єднують в одну поїздку. Багато хто вважає ці дві країни одними з кращих місць в Африці, тому що саме на їх кордоні побачити Велику міграцію, коли 2 мільйони антилоп гну, зебр і газелей здійснюють міграційний коло від Масаї-Мара в Кенії до Серенгеті в Танзанії і назад.

Антилопи Гну перестрибують річку Мара

Але навіть якщо ви не поїдете в Кенії або Танзанії під час міграції, тут завжди є можливість побачити диких тварин – одні з найбільш чисельних популяцій в Африці. Нерідко вже під час першого сафарі можна зустріти стада з 50 слонів або «Велику п’ятірку» (лева, носорога, буйвола, слона і леопарда).

Масаї-Мара, Велика міграція

У Танзанії також розташована гора Кіліманджаро – найвищий стратовулкан Африки і одне з найпопулярніших туристичних місць у всьому світі.

Кіліманджаро

Уникайте сезону тривалих дощів у квітні і травні. Якщо ви збираєтеся застати міграцію, то вирушайте в Кенії і Танзанії з липня по вересень.

Замбія і Зімбабве

Вирушайте в ці дві країни, щоб побачити водоспад Вікторія — найбільший у світі – з усіх сторін. Крім того, можна зайнятися рафтингом по річці Замбезі, переповненій крокодилами і бегемотами, — дивовижний і екстремальний досвід.

Водоспад Вікторія ” в Зімбабве

Замбія також спеціалізується на фантастичних прогулянкових сафарі в національних парках, таких як Південна Луангва і Нижня Замбезі. В останньому ви також можете зайнятися веслуванням на каное або риболовлею.

Ідеальний час для поїздки – з червня по вересень. З жовтня по січень тут може бути дуже жарко.

Ботсвана

У цій країні основна увага приділяється висококласному туризму з низьким рівнем впливу на природу, тому всі пропозиції тут дуже розкішні, а натовпів, які можна застати в Східній Африці, тут немає.

Каное на річці Окаванго

Краще сафарі – в дельті Окаванго, де крім традиційних поїздок на автомобілі можна відправитися подорожувати по річці на мокоро – традиційному байдарковому каное. Ніщо краще не охарактеризує сафарі як можливість побачити слоненя в півметра від себе.

Дельта річки Окаванго

Найкращий час для поїздки – коли відступають паводкові води в дельті річки Окаванго. Починається цей процес у червні, і досягає свого піку у вересні.

Єгипет

Відвідування пірамід і круїз по Нілу – захоплююча пригода. Мало який досвід може зрівнятися зі знайомством з масштабами древніх єгипетських будівель. Відкрийте для себе місто Асуан і його острови на традиційному вітрильнику фелукке. Здійсніть екскурсію по єгипетському Музею старожитностей в Каїрі, де зберігаються артефакти, знайдені в гробниці Тутанхамона.

Вид на Ніл в Асуані

Найбільш комфортні температури в Єгипті можна застати з жовтня по квітень.

За матеріалами The Guardian

Читайте також:

Африка на колесах: привітна і цивілізована Ангола

Африка на колесах. Як організувати подорож в Кейптаун (відео)

Африка на колесах: Рамадан, Марокко і ніч у пустелі