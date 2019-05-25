В Україні за три роки винесли майже 3 тисячі вироків корупціонерам — Луценко

В бюджет країни повернули 125 млрд гривень.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що за три роки в Україні було винесено 2 тис. 786 вироків корупціонерам, яких за законом має право заарештувати і засудити Генпрокуратура. Про це повідомив він розповів у своїй лекції, присвяченій боротьбі з корупцією, яка опублікована на сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, завдяки арештів корупціонерів, в бюджет України повернули 125 млрд грн.

Луценко уточнив, що в Україні правоохоронними органами були перекриті кілька джерел корупції. До них відносяться несправедлива процедура держзакупівель, фірми-прокладки та спільні підприємства у «Нафтогазі» та «тіньової» доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску.

За словами глави ГПУ, ці три галузі були реформовані, і отже, можливості для поширення корупції в Україні скоротилися.