Майже не одягнена: Супермодель вразила Канни “голою” сукнею ФОТО

Супермодель Ізабель Гулар напередодні відвідала ключову вечірку Каннського кінофестивалю – благодійний вечір amfAR Gala Cannes. На заході вона з’явилася в дуже відвертій прозорій сукні з глибоким декольте й оголеною спиною.

Сукня бренду Julien Macdonald вартістю 20 тисяч доларів створена з розшитої бісером тонкої сітки. Через це вона фактично повністю прозора.

EPA

Ізабель Гулар – бразильська 34-річна супермодель й один з “ангелів” Victoria’s Secret. Вона брала участь у показах провідних світових будинків мод, серед яких Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel та інші.

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