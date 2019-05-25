У ЦВК заявили про неможливість провести підготовку до виборів у Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК) просить Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів і Міністерство економіки врегулювати закон України “Про публічних закупівель”.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк.

У повідомленні сказано, що 24 травня на черговому засіданні Цвк комісія своєю постановою звернулася до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів з проханням прийняти Верховною Радою закон “Про внесення змін до Закону України “Про публічних закупівель”.

Крім того, ЦВК звернулася у Міністерство економічного розвитку та торгівлі з проханням невідкладно врегулювати питання здійснення публічних закупівель. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що, незважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборів, Комісія не може забезпечити підготовку до виборів відповідно до законів України.

Комісія також прийняла постанову “Про здійснення окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України попередньої оплати при закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019”. Також ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Також Комісія затвердила роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати своїх спостерігачів на парламентських виборах. Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що комісія не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Верховної Ради 21 липня.

До цього на позачерговому засіданні парламент відмовився внести до порядку денного законопроект №10317 про внесення змін до Закону “Про публічних закупівель” щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу. При цьому голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що раніше обговорив питання публічних закупівель з Нефедовим і підкреслив, що рішення труднощів з державними закупівлями не потребує прийняття законопроекту.