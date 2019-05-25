Кличко під час ранкової пробіжки привітав киян з Днем міста

У подарунок до Дня міста кияни отримають новий пішохідний міст.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Twitter.

Відео з привітанням киян голова КМДА записав під час ранкової пробіжки.

“Йдемо зараз Алеєю художників. Це стає дійсно київським Монмартром – багато художників продають тут свої роботи. Скоро ми відкриваємо пішохідний міст, який може стати повідомленням для того, щоб туристи приходили на цю вулицю “, – пояснив мер Києва.

Віталій Кличко також зазначив, що недавно на Алеї художників пройшла реконструкція – зона для прогулянок була вимощена деревом, щоб киянам та туристам було приємно ходити. А в День Києва відбудеться відкриття пішохідного моста від Володимирської гірки в парк “Хрещатий”, що зробить Алею художників ще більш привабливою для туристичного маршруту столиці.

Нагадуємо, до Дня Києва міська влада підготувала 26 різних спортивних, мистецьких та благодійних подій, а родзинкою свята стане концерт легендарного гурту “Space” Дідьє Маруані в супроводі симфонічного оркестру і хору Національної оперети України.

У програму також увійшли два проекти – переможці Громадської бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості “Сонячний каштанчик” і Фестиваль “Radioday free open air”.

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