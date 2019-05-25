Важливо знати: симптоми найнебезпечніших онкозахворювань у жінок

У світі дуже висока смертність жінок від гінекологічних ракових захворювань – матки, яєчників, шийки матки, вульви і піхви. Експерти попереджають, що у половини жінок не діагностують рак, тому що вони занадто бентежаться, щоб звернутися до лікаря для медичного обстеження.
Про це повідомляє The Sun.
Eve Appeal, провідна британська благодійна організація з гінекологічних захворювань, працює над тим, щоб полегшити розмову між пацієнтами і медичними працівниками. Жінок спонукають отримувати правильну інформацію і впевненість в собі, щоб чітко розповісти про проблеми зі здоров’ям.
Ознаки та симптоми п’яти жіночих онкологічних захворювань
Рак матки:
несподівана вагінальна кровотеча, особливо для жінок в постменопаузі;
водянисті виділення;
біль у спині, ногах або тазі;
втрата апетиту;
втома;
нудота;
біль в нижній частині живота;
біль під час сексу.
Рак яєчників:
збільшення розмірів живота і постійне здуття;
постійний біль в області тазу і живота;
незрозуміла зміна звичок кишечника;
швидке відчуття ситості або нудота.
Рак шийки матки:
вагінальна кровотеча, часта після сексу;
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кровотеча між менструаціями або після менопаузи;
біль або дискомфорт під час сексу;
неприємний запах з піхви.
Рак вульви:
тривалий свербіж;
біль;
ущільнені, червоні, білі або темні плями на шкірі вульви;
відкрита рана на шкірі;
родимка на вульві, яка змінює форму або колір.
Рак піхви:
несподівана кровотеча між менструаціями, після менопаузи або після сексу;
вагінальні виділення з запахом або забарвлені кров’ю;
вагінальний біль під час статевого акту;
вагінальний вузол, який можна відчути;
вагінальний свербіж і біль при сечовипусканні;
постійні болі в області таза і піхви.
: Обозреватель