Важливо знати: симптоми найнебезпечніших онкозахворювань у жінок

У світі дуже висока смертність жінок від гінекологічних ракових захворювань – матки, яєчників, шийки матки, вульви і піхви. Експерти попереджають, що у половини жінок не діагностують рак, тому що вони занадто бентежаться, щоб звернутися до лікаря для медичного обстеження.

Про це повідомляє The Sun.

Eve Appeal, провідна британська благодійна організація з гінекологічних захворювань, працює над тим, щоб полегшити розмову між пацієнтами і медичними працівниками. Жінок спонукають отримувати правильну інформацію і впевненість в собі, щоб чітко розповісти про проблеми зі здоров’ям.

Ознаки та симптоми п’яти жіночих онкологічних захворювань

Рак матки:

несподівана вагінальна кровотеча, особливо для жінок в постменопаузі;

водянисті виділення;

біль у спині, ногах або тазі;

втрата апетиту;

втома;

нудота;

біль в нижній частині живота;

біль під час сексу.

Рак яєчників:

збільшення розмірів живота і постійне здуття;

постійний біль в області тазу і живота;

незрозуміла зміна звичок кишечника;

швидке відчуття ситості або нудота.

Рак шийки матки:

вагінальна кровотеча, часта після сексу;

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кровотеча між менструаціями або після менопаузи;

біль або дискомфорт під час сексу;

неприємний запах з піхви.

Рак вульви:

тривалий свербіж;

біль;

ущільнені, червоні, білі або темні плями на шкірі вульви;

відкрита рана на шкірі;

родимка на вульві, яка змінює форму або колір.

Рак піхви:

несподівана кровотеча між менструаціями, після менопаузи або після сексу;

вагінальні виділення з запахом або забарвлені кров’ю;

вагінальний біль під час статевого акту;

вагінальний вузол, який можна відчути;

вагінальний свербіж і біль при сечовипусканні;

постійні болі в області таза і піхви.

: Обозреватель