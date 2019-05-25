Дорофєєва і Дантес захопили стильними образами на весіллі Потапа і Каменських

Співачка Надя Дорофєєва похвалилася перед своїми фоловерами в Інстаграм образом, який вона вибрала для візиту на весілля Потапа і Насті Каменських.

До весілля Потапа і Насті Надя Дорофєєва готувалася разом зі своїм чоловіком. Пара намагалася вибрати найстильніший look. І це їм вдалося!

На торжество своїх близьких друзів солістка групи “Время и Стекло” прийшла в елегантній вечірній сукні оливкового кольору, накинувши ще на верх оверсайз піджак сірого кольору.

Свій святковий образ Дорофєєва підкреслила яскравим макіяжем, хаотичним укладанням, а також ніжною прикрасою на шиї. Виглядала артистка просто чудово.

А ось чоловік співачки Володимир Дантес підкорив фоловерів, які стежили з цікавістю за торжеством, стильним чорним костюмом вільного крою з укороченими брюками і масивними білими кросівками на високій підошві.

На жаль, довго на весіллі друзів Наді побути не вдалося. Разом зі своїм колегою Позитивом їй потрібно було вирушати на концерт в Житомир.

: tv.ua