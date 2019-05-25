Про те, що де-факто почалася нова «холодна війна», я говорив в 2015-м. Тепер вона настала «офіційно», – Тимчук

Нарешті Північноатлантичний Альянс повністю оговтався і почав реагувати на військову загрозу з боку Росії на концептуальному, а не лише на рефлекторному рівні.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що на цьому тижні військові експерти НАТО прийняли рішення про нової військової стратегії для Альянсу, що дозволить «повністю підготуватися до оборони і гарантувати стабільність». Офіційна причина – загроза з боку РФ і «інші виклики».

Про те, що де-факто почалася нова «холодна війна», я говорив в 2015-м. Тепер вона настала «офіційно».

…В НАТО «з’їли» війну проти Грузії і окупацію частини її території, «з’їли» початок військової агресії проти України та окупацію Криму та частини Донбасу, поява цілих з’єднань російських військ на західних кордонах РФ і маси військ в Криму, розміщення носіїв ядерних зарядів (а може, й самого ядерної зброї) у тому ж Криму та Калінінградській області, російську агресію в Чорному і Азовському морях, руйнування Москвою міжнародної правової договірної бази у сфері безпеки, і т. д. і т. п. «З’їли» навіть той факт, що вже наприкінці 2014 року Кремль у своїй новій військовій доктрині назвав НАТО головною загрозою для національної безпеки РФ.

Спроби небагатьох адекватних країн Заходу, насамперед США та країн Балтії – відкрити партнерам по Альянсу очі на реальність особливого захвату в Європі не викликали.

Але Путін все ж таки домігся свого. Після багатьох років титанічних зусиль і пограбування свого народу і своєї країни на користь фуфловой мощі ЗС РФ, він отримав таку бажану «холодну війну» як фактор консолідації табунів російських хом’ячків проти «агресивного блоку НАТО». Маленький (у всіх сенсах) російський фюрер на даному етапі переміг. Принаймні, йому так здається.