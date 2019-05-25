Ігор Мосійчук пішов від Ляшка. В Україні з’явиться клон Радикальної партії?

Хочу повідомити всіх про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка.

Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю.

Щиро вдячний за роки плідної співпраці і лідеру призера партії Олегу Ляшку, і кожному члену команди: від народних депутатів до простих агітаторів. Не маю, а ні підстав, а ні бажання для будь-якої ворожнечі, чи протистояння. Іду з повагою і вдячністю, та обіцяю, що яка б не склалась ситуація в країні і політиці, ніколи не скажу поганого слова на адресу партії і її представників. Це моя данина нашому, спільно пройденому, шляху

Ні з ким не прощаюся, і не збираюсь на відпочинок. Нині Україна, як ніколи, потребує тих, хто готовий боротись за її майбутнє. Як саме це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності, та сподіваюсь, що Бог дасть сил і продовжити політичну діяльність. Наразі визначаюсь, щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретно рішення – повідомлю громадськість і ЗМІ.