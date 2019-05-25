CTRL+Zе: Зеленський скасовує укази Порошенко. До чого це призведе?

Зеленський почав скасовувати останні кадрові перестановки Порошенко в телекомі і ТБ-регуляторі. До правомірності і наслідків є питання.

У п’ятницю, 24 травня Володимир Зеленський підписав три укзаза, в яких звільнив Юрія Артеменка з Національної комісії з регулювання зв’язку та інформатизації (НКРСІ) і повернув назад до Нацради з питань ТБ і радіомовлення, скасувавши укази президента-попередника. Тепер Артеменко формально знову голова Нацради Володимир Горковенко, призначений членом Нацради два тижні тому, – знову заступник голови Адміністрації Президента, а у НКРСІ не вистачає одного члена.

Зеленський скасував резонасные і спірні призначення Порошенка у ТБ і телекомі, які той встиг провести в період між другим туром виборів і інавгурацією.

«Гра» двох президентів призначення і перепризначення людей на посади ТВ-регулятора і телеком-регулятора вже призвела до фактичної блокади роботи Нацради. На черзі НКРЗІ.

Два тижні тому Liga.Tech розбиралася в правомірності фінальних призначень і перепризначень Порошенко. Чергу розібрати перші рішення Зеленського.

Назад у минуле

Володимир Зеленський ще 10 травня заявив, що не підтримує фінальні призначення Порошенка. “Поки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко творить необоротне. … намагається пропхати свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення…”, – сказав Зеленський у відеозверненні до народних депутатів.

Юрій Артеменко протягом дня не відповідав на телефонні дзвінки. “Ситуація з Артеменко – думаю, це більше про повернення його в Нацраду, щоб цього літа призначити нового після закінчення повноважень”, – уточнює співрозмовник редакції телеком-регуляторі.

А Володимир Горковенко, указ про призначення якого у ТВ-регулятор також був скасований, пожартував у Facebook, що повертається в Адміністрацію Президента. Він послався на статтю 7-7 закону про Нацраду: мовляв, має право повернутися на попереднє місце, якщо закінчився строк повноважень, або у разі дострокового їх припинення за особистою заявою. Правда, ні під один із пунктів випадок Горковенко не підходить. Але, як пише Горковенко в коментарях, він був оформлений за переведенням, не уточнюючи деталі.

Юридична сторона

Основні питання викликає спосіб, яким президент Зеленський зробив “CTRL+Z” дій попередника.

Керуючий партнер ЮК Jurimex Юрій Крайняк пояснює: акти, прийняті президентом і не тільки, діляться на нормативні і індивідуальні. Звільнення Юрія Артеменка з посади голови Нацради — чистий індивідуальний акт.

“Згідно з рішенням КСУ 2009 року, будь-які індивідуальні рішення держорганів діють до моменту фактичного виконання. Це означає, що Указ Президента про звільнення після того, як людина був фактично звільнений, більше не діє”, – говорить Юрій Крайняк. Виходить, що в даному випадку Володимир Зеленський скасував указ, який вже кілька тижнів як не діє.

Аналогічна історія зі скасуванням указу про призначення Володимира Горковенко в Нацраду. Якщо він був фактично виконаний, то скасовувати вже нічого. Якщо тільки немає якихось нових і значущих факторів.

Грубо кажучи, це схоже на наступне: роботодавець вирішує звільнити людину, але замість пошуку підстав, повідомлення, домовленості про відпрацювання просто скасовує наказ про прийом на роботу. Або інша ситуація: людина вже звільнений і забрав трудову книжку, але раптом наказ про звільнення анулюється. Але ж він уже не діє, отже, і не може анулюватися.

З приводу указу про звільнення Юрія Артеменка з посади члена НКРЗІ теж залишаються питання. По-перше, закон про Нацкомісію говорить: вступ у повноваження новообраного президента України не може бути приводом для звільнення голови або члена НКРЗІ. По-друге, для звільнення потрібно послатися на статтю Закону про телекомунікації і, бажано, Трудового кодексу. В указі такого посилання немає.

Але є ще один шар можливих порушень – і не чинним президентом.

“Артеменко був звільнений [президентом Порошенко] з порушенням чинного законодавства. В статті 8 Закону про Нацраду про дострокове припинення повноважень члена Нацради чітко зазначено: у разі заяви за власним бажанням рішення приймає Нацрада”, – говорить член ТВ-регулятора Олег Черниш. Голосування за відставку Артеменко не було.

На думку Черниша, своїм указом президент Зеленський дає можливість Юрія Артеменка продовжити свою діяльність як члена і голови Нацради до закінчення каденції. Або звільнитися у передбачений законодавством спосіб.

Нагадаємо, що до закінчення строку повноважень Юрія Артеменка в ТВ-регуляторі залишалося буквально два місяці.

Все заглохло

Поки президенти підписують і скасовують укази, робота Нацради заглухла. Після звільнення Юрія Артеменка його повноваження автоматично перейшли до першого зама – Ользі Герасим’юк. На першому ж засіданні вона засумнівалася в законності відходу свого боса і відмовилася його проводити.

Герасим’юк заявила, що Артеменко не передав їй справи, що вона не знає, коли було подано заяву і яким чином оформлене звільнення.

“Нацрада не проводить засідань – це правда. Але ми працюємо, апарат працює. Рішення (як акти роботи Нацради) не приймаються, але в іншому робота не варто. Жвава Атмосфера”, – зазначає член Нацради Валентин Коваль. За його словами, є речі, які залишаються без рішень на засіданнях і не рухаються. Наприклад, конкурси на теле – і радіомовлення.

Слід зазначити, що Петро Порошенко до інавгурації також зняв і призначив главу НКРЗІ Олександра Животовського. І поки неясно, чи буде Зеленський скасовувати і цей указ.

Сам Животовський поки воліє не коментувати ситуацію. У разі, якщо президент скасує і ці укази, то робота голови ще одного регулятора може опинитися в спірному правовий статус.