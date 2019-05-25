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День Києва: Фестиваль культури народів Кавказу на Співочому полі

25.05.2019

На гостей свята чекає дегустація вин, тематичні майстер-класи з приготування страв і традиційних народних промислів, насичена концертна програма.

У концертній програмі:

  • Kira Mazur
  • Мотор’ролла

    • Експрес-інформація по країні

    Україна – держава у Східній Європі.

     

    Прапор

    Герб

     

    Столиця – Київ

    Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

    Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

    Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

    Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

    Офіційна мова – українська

    Релігія – православ’я, католицизм

    ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

    ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

    Валюта – гривня

    Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

  • KAEF
  • Броdвей
  • Midnight daddies
  • DJ Crystal girl
  • Dilemma
  • Sonya Kay

«Кавказ – це неймовірна гостинність та надзвичайний смак традиційних страв. Ми з великим задоволенням запрошуємо киян та гостей столиці на Співоче поле познайомитись з культурою теплого та яскравого Кавказу і відчути атмосферу цього дивовижного регіону» – говорити Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку.

Фото: Shutterstock

Вартість квитка 100 грн.

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