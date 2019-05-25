День Києва: Фестиваль культури народів Кавказу на Співочому полі

На гостей свята чекає дегустація вин, тематичні майстер-класи з приготування страв і традиційних народних промислів, насичена концертна програма.
У концертній програмі:
- Kira Mazur
- Мотор’ролла
- KAEF
- Броdвей
- Midnight daddies
- DJ Crystal girl
- Dilemma
- Sonya Kay
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
«Кавказ – це неймовірна гостинність та надзвичайний смак традиційних страв. Ми з великим задоволенням запрошуємо киян та гостей столиці на Співоче поле познайомитись з культурою теплого та яскравого Кавказу і відчути атмосферу цього дивовижного регіону» – говорити Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку.
Вартість квитка 100 грн.
Читайте також:
День Києва: в Музеї Гончара танцюватимуть традиційні танці просто неба
День Києва 2019: куди піти в столиці
День Києва: 10 фактів про українську столицю