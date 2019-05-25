День Києва: Фестиваль культури народів Кавказу на Співочому полі

На гостей свята чекає дегустація вин, тематичні майстер-класи з приготування страв і традиційних народних промислів, насичена концертна програма.

У концертній програмі:

Kira Mazur

Мотор’ролла

Експрес-інформація по країні Україна – держава у Східній Європі. Прапор



Герб

Столиця – Київ Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк Форма правління – Парламентсько-президентська республіка Територія – 603 549 км2 (44-я в світі) Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі) Офіційна мова – українська Релігія – православ’я, католицизм ІЛР – 0,747 (81-я в світі) ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі) Валюта – гривня Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією KAEF

Броdвей

Midnight daddies

DJ Crystal girl

Dilemma

Sonya Kay

«Кавказ – це неймовірна гостинність та надзвичайний смак традиційних страв. Ми з великим задоволенням запрошуємо киян та гостей столиці на Співоче поле познайомитись з культурою теплого та яскравого Кавказу і відчути атмосферу цього дивовижного регіону» – говорити Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку.

Вартість квитка 100 грн.

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