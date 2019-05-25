Російські війська в Венесуелі виявляється для захисту країни від нападу США, – посол РФ

Російські війська в Венесуелі допомагають режиму Ніколаса Мадуро підготуватися до «загрозу застосування сили» з боку США.

Про це заявив посол РФ в Каракасі Володимир Заемскій агентству AFP, передає “Телеграф“.

«Уряд Венесуели перебуває в стані тривожного очікування, оскільки США неодноразово погрожували застосувати силу проти країни», – заявив російський посол.

«У цих умовах вони повинні бути впевнені, що зброя у них в робочому стані», – сказав він.

За словами Заемского, російські військові експерти консультують венесуельців в питаннях «підтримки боєготовності своєї техніки і вчать їх, як її краще використовувати».