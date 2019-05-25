В супермаркеті Києва маніяк раптово напав на дитину (відео)

В одному із супермаркетів Києва відвідувач раптово накинувся на дитину та спробував скрутити йому шию.

Момент потрапив на камеру відеоспостереження, записом із якої поділився в Facebook “Киев Оперативный”. Уточнюється, що інцидент стався в магазині на проспекті Павла Тичини.

На ролику видно чоловіка в синій кофті, який разом з іншими покупцями стоїть біля каси.

Потім він підходить до хлопчика за його спиною, щось говорить йому або жінці, яка стояла поруч, хапає дитину за голову і повертає її. У результаті жінка заступилася за школяра й кілька разів ударила нападника.

У мережі обурилися через неадекватну поведінку чоловіка. Багато хто припустив, що він або психічно нездоровий, або перебував під впливом наркотичних речовин чи алкоголю.

“Його треба було здавати в поліцію! Це ж маніяк! Подивіться, як він боровся з бажанням фактично вбити і все-таки спробував це зробити”, – написала в коментарях одна з користувачок.

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