Яйця, баклажани і ще 13 продуктів, від яких не можна погладшати

Всім хочеться їсти багато і смачно, залишаючись при цьому струнким. На думку дієтологів, таке цілком можливо!
Ми підготували для вас корисний список. У ньому 15 низькокалорійних і багатих клітковиною продуктів, які можна їсти щодня без шкоди фігурі:
Яйце
У будь-якому обсязі не змусять набирати вагу через низьку енергетичну цінність.
Цукіні
Містять всього 42 ккал. До того ж, вони допомагають поліпшити роботу кишечника.
Сливи і яблука
Дарують довге відчуття ситості і покращують травлення. У них багато корисного вітаміну С і всього 50 ккал.
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Полуниця і журавлина
Покращують травлення, допомагають роботі серця, насичують організм вітаміном С.
Огірки
Допомагають схуднути і позбавляють від здуття живота.
Селера
Сприяє втраті ваги, так як вона може детоксифікувати організм. Ця рослина на 95% складається з води.
Диня і кавун
Виводять з організму токсини і насичують його водою. В них міститься всього 60-70 ккал.
Ананас
Допомагає розщеплювати жири і прискорити обмін речовин.
Водорість
Налагоджує роботу щитовидної залози завдяки насиченню організму йодом.
Баклажан
Можна їсти як вареними, так і смаженими. Одна порція цього овоча містить всього 24 ккал.
Броколі та інша капуста
Фахівці рекомендують їсти два рази на день. У них багато поживних компонентів, що взаємодіють з йодом.
Салат
Багатий фолієвою кислотою. А в одному аркуші салату міститься всього 3 ккал.
Буряк
У ньому багато марганцю, який приводить в норму рівень цукру в крові. Одна порція буряка має 40 кКал.
Грейпфрути, апельсини і мандарини
Містять в собі багато вітаміну С і флавоноїдів. Ці компоненти допомагають поліпшити здоров’я шкіри, травної системи і печінки.
Попкорн
Мабуть, цей продукт ви точно не очікували тут побачити. Насправді, одна порція несолоних ласощів має всього 31 ккал, якщо в нього не додавати олію.