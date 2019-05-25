Яйця, баклажани і ще 13 продуктів, від яких не можна погладшати

Всім хочеться їсти багато і смачно, залишаючись при цьому струнким. На думку дієтологів, таке цілком можливо!

Ми підготували для вас корисний список. У ньому 15 низькокалорійних і багатих клітковиною продуктів, які можна їсти щодня без шкоди фігурі:

Яйце

У будь-якому обсязі не змусять набирати вагу через низьку енергетичну цінність.

Цукіні

Містять всього 42 ккал. До того ж, вони допомагають поліпшити роботу кишечника.

Сливи і яблука

Дарують довге відчуття ситості і покращують травлення. У них багато корисного вітаміну С і всього 50 ккал.

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Полуниця і журавлина

Покращують травлення, допомагають роботі серця, насичують організм вітаміном С.

Огірки

Допомагають схуднути і позбавляють від здуття живота.

Селера

Сприяє втраті ваги, так як вона може детоксифікувати організм. Ця рослина на 95% складається з води.

Диня і кавун

Виводять з організму токсини і насичують його водою. В них міститься всього 60-70 ккал.

Ананас

Допомагає розщеплювати жири і прискорити обмін речовин.

Водорість

Налагоджує роботу щитовидної залози завдяки насиченню організму йодом.

Баклажан

Можна їсти як вареними, так і смаженими. Одна порція цього овоча містить всього 24 ккал.

Броколі та інша капуста

Фахівці рекомендують їсти два рази на день. У них багато поживних компонентів, що взаємодіють з йодом.

Салат

Багатий фолієвою кислотою. А в одному аркуші салату міститься всього 3 ккал.

Буряк

У ньому багато марганцю, який приводить в норму рівень цукру в крові. Одна порція буряка має 40 кКал.

Грейпфрути, апельсини і мандарини

Містять в собі багато вітаміну С і флавоноїдів. Ці компоненти допомагають поліпшити здоров’я шкіри, травної системи і печінки.

Попкорн

Мабуть, цей продукт ви точно не очікували тут побачити. Насправді, одна порція несолоних ласощів має всього 31 ккал, якщо в нього не додавати олію.