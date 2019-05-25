У Києві через дівчину загинув 15-річний хлопець

24 травня в Києві в озері Йорданське в Оболонському районі в результаті трагічного випадку загинув 15-річний підліток.

Хлопець прийшов на берег водойми з двома друзями, своєї коханої і її подругою.

Коли ж дівчина попросила підлітка заплисти заради неї на середину озера, хлопець погодився, але, на жаль, потонув.

За уточненими даними, школяр відплив від берега на відстань близько трьох метрів, після чого пішов під воду. На допомогу хлопцеві кинулися рибалки, які витягли його на берег.

На жаль, всі спроби повернути підлітка до життя виявилися марними. Прибулим на місце події медикам залишалося лише констатувати смерть.

За даними очевидців, трагічна подія сталася близько 19:00.