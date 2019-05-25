Ярош та 300 «спартанців»: волонтери розкрили дані про сотні найманців Путіна

В мережі опублікували цікаву розвідувальну інформацію про російських найманців ПВК «Вагнер», які брали участь у військовій операції в Сирії.

За даними активістів, 301 найманець безпосередньо брав участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор в ніч на 8 лютого 2018 року.

У їх числі 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців з України, шість з Білорусі, троє з Молдови, двоє з Вірменії, двоє з Казахстану, один громадянин Сирії і один громадянин Узбекистану .

За даними активістів, інформація про долю 154 бойовиків як і раніше невідома. Як мінімум 81 позаштатному співробітникові російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США.

Головним курйозним моментом розслідування активісти називають ідентифікацію бойовика під прізвищем Ярош. За даними розслідування, це вимушений однофамілець, який взяв нове прізвище Ярош тільки в 2018 році.

Мова йде про Яроше Михайла Івановича, уродженця р. Славгород Алтайського краю. У 2014-2015 роках він воював в Україні, а пізніше в Сирії під прізвищем Дорошенко. Нове прізвище він узяв після екстреної евакуації з Сирії в лютому 2018. Швидше за все, він хвилювався, що інформація про його злочини стане відома в Німеччині, де проживають його родичі.